Sky Sport – Allan recuperato, contro il Barcellona può giocare

Sky Sport – Tutto risolto tra Rino Gattuso e Allan, il centrocampista torna a disposizione del mister

Sky Sport – La conferma arriva da Sky Sport: tutto risolto tra Rino Gattuso e Allan. L’emittente satellitare fa sapere che adesso il centrocampista brasiliano è una delle alternative che l’allenatore azzurro valuta per la gara di domani contro il Barcellona. Probabilmente non partirà titolare ma, quasi sicuramente, lo si vedrà in campo nella ripresa. D’altronde Allan si sta allenando bene, ha ritrovato il sorriso e la fiducia del suo mister. Si tratta di un calciatore ritrovato, nella testa e anche nella condizione (che però non è ancora ottimale).

