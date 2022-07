Napoli, allenamento mattutino: al lavoro tra campo e palestra

La SSC Napoli pubblica il report della seduta di allenamento mattutina a Castel di Sangro.

Anche questa mattina il Napoli si è allenato sul campo Patini di Castel di Sangro e la Società ha reso tutti partecipi della seduta. Come si evince dal report la squadra ha lavorato soprattutto in campo ed in palestra.

Ecco quanto riportato dalla SSC Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli sul campo PDi seguito il gruppo è tornato in palestra per effettuare un circuito di forza.atini di Castel di Sangro. La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con attivazione in palestra. Successivamente lavoro tecnico tattico in campo. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazione di tiri in porta. Fabian è rientrato in gruppo ed ha svolto seduta completa.”

