Kim Min-jae è sbarcato in Italia, visite mediche e poi la firma con il Napoli

Kim Min-jae è ormai del Napoli, visite e poi la firma

Kim Min-jae è da poco sbarcato a Roma, dove effettuerà le visite mediche presso Villa Stuart. Come riportato da Luca Cerchione nel corso di 1 Football club, nel pomeriggio il difensore coreano si dirigerà verso gli uffici della filmauro per apporre la firma sul contratto che lo legherà al Napoli per 5 anni. Possibile che in serata possa arrivare anche il tweet di De Laurentiis, per ufficializzare l’acquisto di Kim Min-jae.

