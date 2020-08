Venerato: “Il Napoli chiuderà ben cinque rinnovi, anche Elmas. Le cifre”

Venerato sui rinnovi in casa azzurra

Ciro Venerato, giornalista RAI è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal parlando del calcio Napoli:

“Con delle terapie che Lorenzo ha cominciato da due giorni e qualche infiltrazione lo vedremo in campo al 100%. Llorente sarà convocato e sarà la prima alterativa a Mertens in corso d’opera con Milik retrocesso al ruolo di terza punta. Lozano potrebbe essere una pedina importante, potrebbe sfruttare gli spazi che ci saranno. Llorente sarà uno di quelli da inserire in campo nel momento in cui servirà proteggere la palla. Milik è un giocatore che non rientra nei piani del Napoli, gli è stata ribadita un’offerta di rinnovo qualche tempo fa, ora non se ne parla più. E’ stato comunque il calciatore a dire l’ultimo no. Per ciò che riguarda il rinnovo di Insigne è ancora presto, seguirà il consiglio di Gattuso. Deve dare tutto sé stesso fino a dicembre, poi magari a gennaio si parlerà di rinnovo col suo entourage.

Possiamo dire che in questo periodo il Napoli chiuderà ben cinque rinnovi. Il primo sarà quello di Zielinski a 3.5 più bonus. Mario Rui rinnoverà a 2 mln a scalare, Maksimovic pure a 2 mln più bonus. Anche Di Lorenzo sarà premiato con un adeguamento contrattuale allungandogli il contratto a 2 mln più bonus. Anche Elmas rinnoverà e prenderà da 1.5 a 1.8 mln. Hysaj? Il suo rinnovo non è in agenda, si sta valutando il da farsi. Lui vorrebbe giocare titolare e se il Napoli rinnova Mario Rui e Di Lorenzo vuol dire che per lui ci sarà meno spazio. Se da oggi fino ad ottobre il suo agente porta un’offerta importante alla società lui va via. Osimhen? Sarà in ritiro col Napoli anche se cominciasse a fino agosto, nonostante sarà un calciatore del Napoli dal 1 settembre. Rinnovo Gattuso? A lui i contratti interessano poco, lui sa che le panchine traballano solo per i risultati negativi. Lui ha dato la disponibilità al Napoli per i prossimi tre anni alla stessa cifra che percepisce oggi, vuole restare a Napoli. Il Napoli non riesce a chiudere per Boga”.

