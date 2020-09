Giuntoli a Sky: “Andrà via solo chi non gioca, Koulibaly restarà con noi”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfono di Sky Sport per parlare anche di mercato

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare anche di mercato, poco prima dell’incontro contro il Genoa che ha visto la netta vittoria del Napoli:

“In questo momento il mercato è ancora aperto. L’ultima settimana facciamo l’80% delle operazioni, quindi siamo ancora fiduciosi di fare un’operazione importante sia per Milik che per noi. Siamo abbastanza sereni, in questi 10 giorni cercheremo di mandare a giocare altrove i giocatori che non hanno spazio”. Koulibaly? “Credo rimanga. Ha ancora due anni di contratto. Noi siamo molto contenti, anche lui”.

