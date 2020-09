Sky – Allerta meteo a Napoli: picco previsto alle 18 orario inizio partita

Napoli, allerta meteo picco maltempo previsto per le 18.00

Ultime calcio – Sky Sport riporta le ultime notizie in merito all’allerta meteo prevista su Napoli alle 18:00:

“Allerta meteo arancione a Napoli, picco del maltempo purtroppo previsto per le ore 18:00 proprio quando inizierà la partita. La condizione è da tenere sotto controllo per la pioggia e per il forte vento che si è abbattuto sulla città da questa mattina. Novità in formazione per il Napoli visto che giocheranno dal primo minuto insieme Osimhen, Insigne e Mertens. Da capire se esordirà dal primo minuto anche il 4-2-3-1”.

