Sky – Gattuso ha deciso il tridente contro il Genoa: dubbio sul modulo

Gattuso ha deciso il tridente contro il Genoa

Gattuso ha deciso il tridente contro il Genoa, che andrà in scena questa sera alle ore 18.00. Il tecnico azzurro ha scelto il tridente Insigne, Mertens, Osimhen, i tre azzurri, gia testati nel secondo tempo della sfida del Tardini contro il Parma. L’ultimo dubbio da sciogliere, spiega la redazione di Sky Sport, è la scelta del modulo. Due le ipotesi: il classico 4-3-3 con Lozano dunque in panchina o il 4-2-3-1 con il messicano favorito su Politano per giocare a destra.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Nuova ordinanza De Luca: tamponi obbligatori a Capodichino”

Napoli-Genoa, Auriemma: “Napoli ultraoffensivo, con centrocampo inedito”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Aveva 21 kg di eroina in casa, arrestato operaio a Milano