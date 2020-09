Napoli-Genoa, Auriemma: “Napoli ultraoffensivo, con centrocampo inedito”

Napoli-Genoa, Auriemma sulle probabili scelte di Gattuso

Ultime calcio – Napoli-Genoa, Auriemma scrive su Tuttosport le possibile scelte di Gattuso per il match di oggi.

“Oggi il San Paolo sarà aperto per soli mille spettatori che potranno vedere l’esordio da titolare del beniamino Osimhen al centro dell’attacco di Napoli ultraoffensivo: 4-2-3-1, con Lozano-Mertens-Insigne alle spalle del nigeriano. Centrocampo inedito con soli due elementi, Fabian e Zielinski, in porta torna Meret ed a sinistra è confermato Hysaj: Mario Rui ancora in panchina”.

