Matias Vecino, il suo trasferimento a Napoli si potrebbe sbloccare a fine mercato. I dettagli

Matias Vecino, Inter e Napoli stanno lavorando sulla formula per realizzare il trasferimento del centrocampista in maglia azzurra

Continuano le voci riguardanti un futuro in azzurro dell’interista Matais Vecino. Le società stanno lavorando sulla formula per realizzare questo trasferimento. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nell’ultima settimana di mercato, Inter e Napoli continueranno a ragionare sull’operazione: De Laurentiis e Giuntoli vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, mentre Marotta e Ausilio chiederebbero quantomeno di inserire un obbligo di riscatto legato al numero di presenze dell’ex Fiorentina in azzurro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Covid19: negativi i tamponi dei calciatori del Genoa

Cessione Milik: l’Everton tenta l’affondo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Aveva 21 kg di eroina in casa, arrestato operaio a Milano