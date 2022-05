Calciomercato: non solo Napoli, sirene inglesi per Veretout

Il centrocampista in uscita dalla Roma ha estimatori anche in Premier League

Dopo l’indiscrezione che suggeriva un futuro in azzurro per Jordan Veretout ora spunta una nuova pretendente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Newcastle si sarebbe messo sulle tracce del centrocampista in uscita dalla Roma al termine della stagione. Il club inglese potrebbe fare una prima offerta nelle prossime settimane.

