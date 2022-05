Martino: “Mertens? Sembra stia facendo di tutto per restare, sono ottimista”

Il giornalista dice la sua sul futuro di Dries Mertens a Napoli

Carmine Martino, giornalista per Mediaset e radiocronista di Radio Kiss Kiss, ha parlato del futuro di Dries Mertens ai microfoni della trasmissione “Radio Goal”.

Queste le sue parole:

“[…]Rinnovo di Mertens? Dopo quello successo anche per Insigne, meglio andare con i piedi di piombo. Non si può mai sapere, anche se mi sembra che Dries stia facendo di tutto per restare in questa città e proseguire la sua avventura a Napoli. Continuo ad essere ottimista, anche se Mertens ha grandi estimatori in Europa. Nell’ultima gara al Maradona ha dimostrato di essere anche un 10 con i fiocchi, ha iniziato esterno, poi si è inventato prima punta ed ora sta chiudendo la sua carriera addirittura da trequartista“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, la squadra è tornata in campo: il report dell’allenamento

Verde: “Se il Napoli mi chiamasse direi subito di si”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il M5s chiede discussione e voto parlamentare sulla linea del governo sull’Ucraina