Verde: “Se il Napoli mi chiamasse direi subito di si”

Daniele Verde ha parlato del Napoli ai microfoni di 1 Football Club.

Il giocatore dello Spezia Daniele Verde è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Daniele Verde ha parlato del Napoli, squadra che sfiderà nell’ultima gara di campionato e a cui è particolarmente affezionato.

Sabato è arrivata la salvezza dello Spezia. Domenica sarà una bellissima giornata sia per me che per Insigne. Io torno nella mia città e scambierò certamente la mia maglia con la sua. Sarà una bellissima festa, non ci giochiamo più niente perché per noi è già arrivata la salvezza e per loro il terzo posto, sarà bello divertirci giocando a calcio. Il mio cuore è azzurro lo dico sempre, ma non so se sarò del Napoli. Da bambino ero un grandissimo tifoso anche se adesso sono uno di quelli che tifa per la squadra in cui gioca. Se arriva una chiamata sarà difficile dire di no ma io penso allo Spezia che ora è casa mia e mi godrò questi momenti.”

