Calciomercato: Napoli su Veretout, un indizio fa sperare i tifosi

Arriva un’indiscrezione riguardante il centrocampista della Roma

Valter De Maggio nel corso di “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, riferisce di un rinnovato interesse del Napoli per Jordan Veretout. Stando a quanto risulta al giornalista Veretout starebbe già cercando casa a Napoli e sarebbe in attesa della conferma da parte di alcuni agenti immobiliari della città. L’indiscrezione è stata confermata anche da Michele Criscitiello nel corso del suo intervento alla trasmissione radiofonica, il quale ha definito l’arrivo in azzurro del giocatore “un’ipotesi plausibile”.

