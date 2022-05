Caso Gueye, Koulibaly si esprime in sostegno del compagno di Nazionale

Koulibaly a sostegno del connazionale Gueye: “Scelte da rispettare, non da interpretare”

Non si placa la polemica attorno a Idrissa Gueye, centrocampista del Psg. Il senegalese non è sceso in campo nell’ultima partita contro il Montpellier e anche se non ufficialmente tutti gli indizi portano a un rifiuto del calciatore di indossare la maglia con i colori dell’arcobaleno, a sostegno della comunità LGBT.

La vicenda continua a far discutere e oggi è intervenuto anche Kalidou Koulibaly, connazionale di Gueye, che ha mostrato sui social il suo supporto nei confronti del compagno di Nazionale: “Le tue scelte devono essere rispettate e non interpretate! Sii forte fratello”, ha scritto il difensore del Napoli in una storia su Instagram.