Ripescaggio Italia, Gravina spegne tutte le speranze

“Possibilità di ripescaggio in caso di esclusione dell’Ecuador? Zero”. A margine del consiglio federale di oggi, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ribadisce che non c’è alcuna speranza per gli azzurri in ottica Qatar 2022: “L’Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa. In Qatar avrebbero piacere ad avere l’Italia? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito”.