Udinese-Napoli, chiesti in campo più steward per rischio invasione

In occasione di Udinese-Napoli sarebbe stata richiesta la presenza di più steward per il rischio dell’invasione di campo.

Il Napoli sfiderà l’Udinese in trasferta domani 2 maggio alle ore 20:45. L’edizione odierna di Repubblica afferma che in occasione della sfida ci sarebbe stata una richiesta relativa all’aumento degli steward. Il motivo avrebbe a che fare con un’eventuale invasione di campo da parte dei tifosi del Napoli, in quanto la sfida in questione potrebbe decretare lo Scudetto da pare del club azzurro.

Dal quotidiano si legge:

“La preoccupazione principale riguarda, in caso di vittoria, il rischio di un’invasione di campo da parte dei napoletani dopo il fischio finale che potrebbe accendere gli animi dei supporter di casa. Sul terreno di gioco la sicurezza viene gestita dagli steward e l’Udinese si è già attivata per potenziare il numero di addetti.”

