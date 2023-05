Napoli, c’è la possibilità di una tournée estiva in Corea del Sud

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulla possibilità di una tournée estiva in Corea del Sud da parte del Napoli.

Il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe partire per una tournée estiva in Corea del Sud dopo la fine del campionato. A riportare la notizia ci ha pensato l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si è soffermata su qualche dettaglio.

“Napoli, si sta pensando ad una tournèe estiva in Corea del Sud! È l’idea di Aurelio De Laurentiis sulla quale il presidente del Napoli si è confrontato anche con il capitano Giovanni Di Lorenzo, in un incontro avvenuto lunedì scorso. De Laurentiis vorrebbe portare la SSC Napoli in tour in Corea del Sud, nel Paese d’origine di Min-Jae Kim, probabilmente anche per sfruttare il ritorno d’immagine avuto dopo l’arrivo del difensore coreano a Napoli. Un’idea che si interseca anche con il fatto che proprio Kim dovrà tornare in patria per onorare la leva militare obbligatoria in Corea. Si studia la fattibilità organizzativa anche per gli impegni con le rispettive Nazionali. Le parti si ritroveranno probabilmente in futuro anche per discutere il premio scudetto.”

Fonte foto: Flickr.com

