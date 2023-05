Udinese-Napoli, Spalletti porta con sé anche gli azzurri infortunati

La Gazzetta dello Sport si concentra su una scelta di Luciano Spalletti relativa al match tra Udinese e Napoli.

Manca solo un giorno alla sfida di campionato tra Udinese e Napoli e Luciano Spalletti avrebbe deciso di portare in trasferta anche Mario Rui e Matteo Politano, cioè i giocatori che non saranno presenti in campo a causa di un infortunio.

Ecco quanto riportato in merito dalla Gazzetta dello Sport:

“Così partiranno con il gruppo anche Politano e Mario Rui, nonostante non siano in condizione di scendere in campo alla Dacia Arena. Il concetto di spogliatoio, del resto, mai come quest’anno è stato fondamentale in casa Napoli ed a crearlo hanno contribuito anche coloro che sono scesi in campo di meno e quelli che lavorano dietro le quinte (dallo staff sanitario ai magazzinieri). Così, Spalletti non ci ha pensato un attimo ed ha convocato per questa insolita trasferta – che durerà fino a venerdì quando ufficialmente la squadra farà ritorno a Napoli – anche i calciatori che sono infortunati.”

Fonte foto: Flickr.com

