Juventus su Giuntoli, ADL potrebbe dire sì ad una condizione

Il quotidiano Repubblica riporta le ultime in merito all’interesse da parte della Juventus nei confronti di Cristiano Giuntoli.

Il Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sarebbe nel mirino della Juventus ormai da un lungo periodo. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si è soffermata sulle ultime relative alla questione.

“L’estate prossima sarà di stallo, per la Juventus: non cambierà l’allenatore, cambierà di poco la società. Le redini le terrà in mano Calvo, che sta scegliendo il nuovo ds: Giuntoli del Napoli è in pole su Rossi del Sassuolo, il favorito di Allegri. Gli interventi più profondi su rosa e struttura societaria, e soprattutto le valutazioni sulla guida tecnica di Allegri, ora confermato anche per il lavoro di collante aziendale svolto in questi mesi, saranno in ogni caso rinviati all’estate del 2024 quando, con le sanzioni presumibilmente tutte alle spalle, il club potrà ragionare sul futuro, davvero a bocce ferme, e con una visione di prospettiva senz’altro più nitida. A quel punto anche la dirigenza potrebbe essere arricchita di una figura di spicco, se invece non arriverà subito: piace moltissimo Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo tra gli artefici dello scudetto del Napoli e in scadenza di contratto proprio nel giugno dell’anno che verrà, anche se De Laurentiis è disposto a lasciarlo partire anche adesso, specie se il Direttore Sportivo rinuncerà alla buonuscita. Al suo posto, al Napoli, arriverebbe Pietro Accardi, dall’Empoli.”

