Tuttosport – ADL irrita Allegri e la Juve: “A Napoli è lo Scudetto dell’onestà”.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, avrebbero irritato la dirigenza della Juventus ed anche il suo allenatore. Tuttavia sembrerebbe non essere la sola, perché a sentirsi prese in considerazione sarebbero anche Milan ed Inter. Fabio Riva, sulle colonne del giornale torinese, ha sottolineato che è vero, i bianconeri hanno passato i loro guai sul fronte della giustizia sportiva, ma va ricordato che “anche il Napoli era stato deferito per illeciti amministrativi insieme alla Juve e ad altre 9 squadre, il primo aprile 2022”.

Erano stati tutti prosciolti, ma gli atti arrivati dalla Procura di Torino, avevano messo in gioco i bianconeri dando nuovi elementi alla procura sportiva, che aveva appunto richiesto di revocare il proscioglimento dei bianconeri. Nello stesso tempo, la Procura di Napoli, sulla vendita di Osimhen dal Lille, ha chiesto una proroga alle indagini fino a luglio. Sarebbe forse semplicemente più bello concentrarsi “su quanto giochi meglio il Napoli e su quanto siano entusiasti i suoi tifosi, piuttosto che stilare graduatorie etiche”.

