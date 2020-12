Lazio, Simone Inzaghi perde tre giocatori per la sfida contro il Napoli

Lazio, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di tre giocatori importanti nella sfida contro il Napoli

Non se la passa benissimo la Lazio in queste prime giornate di campionato. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Benevento, i biancocelesti devono fare anche i conti con gli infortunati. Domenica all’Olimpico arriverà il Napoli di Rino Gattuso e Simone Inzaghi dovrà fare a meno di tre giocatori importanti. Secondo quanto riportato da Radiosei, infatti, saranno ancora out per infortunio Acerbi, Lucas Leiva e Fares.

