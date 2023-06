Kvaratskhelia eletto miglior giocatore della serie A 2022/23

Prestigioso riconoscimento a Kvaratskhelia

Chapeau, tanto di cappello! Al suo esordio nella difficile serie A, ancor più se teniamo conto del livello tecnico del campionato dal quale proveniva, Khvicha Kvaratskhelia mette in fila colleghi blasonati, recenti campioni e vice campioni del mondo, e con un score straordinario, 12 reti e 10 assist, si porta a casa il premio di miglior calciatore della stagione 2022/23.

Non c’erano dubbi, difatti Kvara non era stato inserito nel tridente d’attacco, e questo aveva ulteriormente suffragato i sospetti che portavano proprio a incoronare il giovane Georgiano, fresco di rinnovo contrattuale, come calciatore principe della stagione sulla quale, nell’imminente lungo week end, calerà il sipario.

Nella top undici si sono distinti anche altri due campioni del Napoli dei record: Kim (sicuro partente) e Osimhen (corteggiato da mezza Europa), questi ultimi miglior difensore e miglior attaccante.

Incomprensibile la scelta di non riconoscere a Lobotka lo stesso premio e di non selezionarlo nemmeno nel terzetto dei contendenti il riconoscimento.

