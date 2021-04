Napoli-Crotone, Cosmi: “Faremo una grande gara contro una grande squadra”

Il tecnico del Crotone Serse Cosmi rilascia qualche dichiarazione sulla sfida di domani contro il Napoli.

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, si prepara ad affrontare il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Alla vigilia della sfida il tecnico è intervenuto in conferenza stampa.

“Il Napoli sta recuperando tutta la squadra dopo molto tempo, ha avuto difficoltà in parecchi reparti. Quando ti mancano i calciatori difensivi la sofferenza è normale. Non so in che modo il Napoli ci potrà temere, ma qualche sorpresa ci potrebbe essere, sappiamo che per un risultato positivo dobbiamo solo fare una grande gara.

Il Napoli è un gruppo allenato da Gattuso molto bene e dovrebbe stare fra le quattro squadre che andranno in Champions League. Fare una buona partita potrebbe anche non bastare, ma almeno ci facciamo vedere. Giocare senza pensieri è causa di sconfitta e non è un buon comportamento. Dobbiamo stare sereni ma portare in campo anche la qualità.”

Infine Cosmi anticipa qualcosa sulla formazione rossoblù:

“Cigarini non ci sarà dal primo minuto: deve ancora recuperare del tutto. Ci saranno insieme Simy ed Ounas. Luperto ha recuperato ed anche Pereira sarà disponibile. Solo Reca non è convocato per i problemi di Nazionale.”

