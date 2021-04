Ag. Elmas: “Per la sua età è uno dei migliori al mondo”

Nikola Gjosevski, agente di Elmas, si lascia andare ad alcune dichiarazioni per Tuttomercatoweb.

Nikola Gjosevski insieme al padre del giocatore Djevat dichiarano:

“La vittoria della Macedonia in casa della Germania è un traguardo a dir poco storico, questa generazione è la migliore della nostra storia a mio parere. Ci siamo qualificati a Euro 2020 per la prima volta. Eljif Elmas si può dire che è il diamante della squadra, è un giocatore che fino ad ora non avevamo mai avuto.

Per la sua età è uno dei migliori al mondo, e con le sue qualità sappiamo che un giorno arriverà nelle migliori squadre d’Europa”.

