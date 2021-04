Sarri, un amico conferma: “A determinate condizioni può tornare a Napoli”

Sarri un amico conferma la volontà del mister

Ai microfoni di Teleradiostereo è intervenuto Nario Cardini, grande amico di Sarri ed ex ds del Sansovino dove come allenatore c’era proprio l’ex Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Può tornare al Napoli, se ci fossero le condizioni, potrebbe tornare anche là, lui è entusiasta di quella città, è estremamente legato a Napoli. Attenzione, per me gli potrebbe piacere molto la Roma. Lui preferirebbe lavorare con i giocatori che devono affermarsi, per fare quel tipo di calcio che gli piace. L’importante è che la sua squadra si metta a sua disposizione, coi top player si è trovato meno, perché veniva seguito con maggiori difficoltà. Maurizio è una persona molto umile, ha bisogno che il ds e il presidente gli siano vicino: se ci sono questi requisiti, allora i risultati saranno eccellenti. Se invece viene messo continuamente in discussione, allora può avere maggiori problemi.”

