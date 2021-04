Calemme: “De Laurentiis pensa a Galtier come allenatore”

Calemme sul nome di Galtier come prossimo allenatore

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Mirko Calemme, il quale ha parlato di Galtier che sembra essere in orbita Napoli. Ecco quanto dichiarato:

!Anche se De Laurentiis è volubile sul fascino di certi allenatori, oggi secondo quello che abbiamo raccolto è in cima alla sua lista. L’allenatore del Lille è in pole. Potrebbe riportare Osimhen ai fasti di un tempo e alterna 4-2-3-1 al 4-3-3. Parla anche italiano e il suo adattamento linguistico non sarebbe così complesso. Galtier potrebbe essere un ottimo profilo. Il grande nome ha sempre il suo fascino, ma Napoli può essere una piazza ideale per gli allenatori che vogliono cresce come accaduto per Sarri e Mazzarri.”

