Lucas Vazquez via dal Real a fine stagione, niente Italia per lui

Lucas Vazquez verso la Premier

Come riportato dai colleghi di ABC l’esterno del Real Madrid Lucas Vazquez dirà addio ai blancos a fine stagione, vista la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Per lui si potrebbero aprire le porte della Premier League, dove Chelsea e Manchester United hanno manifestato un certo interesse. Il nome di Vazquez era stato accostato anche ad alcuni club italiani, tra cui anche Juventus e Napoli, ma al momento un suo approdo in Serie A è molto difficile.

