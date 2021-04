Elmas, l’agente: “A Napoli è felice, ma ha difficoltà nel suo ruolo”

Elmas parla il suo agente

George Gardi procuratore del centrocampista del Napoli Elmas, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Goal contro la Germania? Era molto contento perché ha fatto un’impresa storica e c’è molto entusiasmo in Macedonia. Nelle ultime quattro partite ha fatto tre gol in nazionale, ha numeri più da attaccante che da centrocampista. In nazionale sente tante responsabilità, si carica la squadra sulle spalle. Vive con serenità questo periodo, era convinto che avrebbe fatto buone partite, me l’aveva detto. Ama Napoli, si trova benissimo, anche la famiglia sta bene e tutto sta procedendo nel verso giusto dal punto di vista ambientale. Non credo che ci saranno problematiche di permanenza. Ruolo? Si trova meglio a giocare da mezzala in un 4-3-3, è quello il suo ruolo, ma è sempre a disposizione in ogni posizione. Il Napoli ha tanti ottimi giocatori. Eljif al Napoli compete in due ruoli che non sono suoi e magari ha più difficoltà ad esprimersi al meglio rispetto alla nazionale. E’ un centrocampista moderno.”

