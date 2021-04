Napoli-Crotone: Mertens o Osimhen? Ecco chi partirà titolare

Per la sfida tra Napoli e Crotone, Gattuso ha scelto chi avrà un posto da titolare tra Mertens ed Osimhen.

La sfida tra Napoli e Crotone è in programma domani e Gennaro Gattuso avrebbe già scelto chi schierare in attacco. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport soltanto uno tra Victor Osimhen e Dries Mertens sarà in campo dal primo minuto. Gattuso ha fatto tale scelta anche considerando il prossimo match del Napoli contro la Juventus.

Ecco quanto riportato:

“Gattuso avrà l’opportunità di poter dosare le forze, di evitare i sovraccarichi di lavoro. Domani pomeriggio, infatti, dal primo minuto giocherà Osimhen, mentre Mertens potrebbe giocare il secondo tempo. Una soluzione che permetterà all’allenatore di poterlo utilizzare dall’inizio nello scontro diretto di mercoledì pomeriggio, all’Allianz Stadium, contro la Juve.”

