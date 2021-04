Lazio, Inzaghi vicino al rinnovo: smentite le voci sul Napoli

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato del rinnovo con i biancocelesti: smentito dunque il suo arrivo sulla panchina del Napoli.

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro lo Spezia. In tale occasione ha parlato del suo futuro, affermando che non andrà via dal club biancoceleste.

“Per il rinnovo mi vedrò con Lotito entro tempi brevi. Non credo ci siano problemi, ci siamo visti anche ieri in un momento di dolore. Il funerale di Guerini è stato un dolore per tutti coloro che tengono alla Lazio, sono ricordato indietro nel tempo e mi sono ricordato della tragedia di Fersini.”

