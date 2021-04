Mercato Napoli: il club è interessato a tre giocatori dell’Hellas Verona

La prossima sessione di mercato di avvicina ed il Napoli avrebbe interesse per ben tre giocatori dell’Hellas Verona.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato delle future mosse del Napoli riguardo il mercato. Il club azzurro sarebbe interessato a tre giocatori dell’Hellas Verona, da cui ha già acquistato Amir Rrahmani. L’interesse verso i centrocampisti Mattia Zaccagni ed Antonin Barak sono già noti; tuttavia Giuntoli avrebbe messo nel mirino un altro gialloblù.

Ecco quanto si legge:

“Non è da escludere che Dimarco possa seguire Juric, sia che il tecnico rimanga a Verona, sia in caso di partenza verso la panchina di una big, leggi Napoli. In quel caso i veneti lo riscatterebbero per incassare il massimo dalla cessione, facendo felice pure l’Inter con una ricca plusvalenza.”

