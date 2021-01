UFFICIALE – Napoli-Spezia, i convocati di Italiano: c’è il neo arrivato Saponara

Napoli-Spezia, i convocati di mister Italiano: il neo arrivato Saponara parte con la squadra

La lista dei convocati dello Spezia, per la sfida di domani contro il Napoli al Diego Armando Maradona, è stata resa ufficiale sul sito del club:

“Domani alle 18:00 le Aquile di Vincenzo Italiano saranno di scena sul terreno del ‘Maradona’ per affrontare il Napoli nel 16° turno della Serie A Tim 2020/2021. Per l’occasione, il tecnico aquilotto deve rinunciare agli squalificati Estevez e Chabot, ma rispetto alla gara contro il Verona recupera Claudio Terzi, Leo Sena e Cristian Dell’Orco. Prima chiamata anche per Riccardo Saponara, appena arrivato in prestito dalla Fiorentina.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL;

DIFENSORI: 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 19.TERZI, 21.FERRER, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI;

CENTROCAMPISTI: 10.AGOUME, 23.SAPONARA, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 27.DEIOLA, 88.LEO SENA;

ATTACCANTI: 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI.

