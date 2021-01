Calciomercato – Il Napoli ha un interesse importante per il veronese Zaccagni

Calciomercato Napoli – Mattia Zaccagni piace molto a diverse squadre di serie A. Gli azzurri però sono in pole per centrocampista del Verona

Ciro Venerato, giornalista della redazione di Rai Sport, è intervenuto quest’oggi in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Zaccagni? Interesse importante. Il Napoli naviga a vista. Nel Napoli può giocatore al posto di Zielinski o Insigne nel 4-2-3-1. Ci sono ottimi rapporti tra le società, il suo entourage mi diceva che il Napoli si è fatto vivo in maniera importante, ma ci sono altre 4-5 squadre come l’Inter di Conte. Il Napoli, in ogni caso, è un metro più avanti rispetto alla concorrenza”.

