Calciomercato – L’Atletico Madrid interrompe i contatti per Milik

L’Atletico Madrid interrompe i contatti per Milik. Strategia per abbassare il costo del cartellino?

Il Napoli è sempre alla ricerca di un club che possa prendere Milik; cattive notizie però arrivano dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato dal portale tuttonapoli.net, l’Atletico Madrid ha interrotto da giorni i contatti per il centravanti polacco. I 15 milioni di euro richiesti da De Laurentiis sono troppi ma se sia una scelta definitiva o meno lo scopriremo nelle prossime settimane e dipenderà da tanti fattori. In primis dagli altri profili sondati: se i colchoneros riusciranno a stringere per Willian José, come stanno provando a fare in questi giorni, Milik diventerebbe solo un lontano ricordo di un desiderio di mezzo inverno.

