Chirico: “Difficile conclusione trattative tra Napoli e Juventus”

Il giornalista Marcello Chirico, in diretta su La7 Gold ha commentato l’interesse della Juventus per gli attaccanti del Napoli.

Chirico esordisce con “Mi arrivano brutte notizie da Napoli” e spiega:

“De Laurentiis continua a chiedere la luna per Milik. Le richieste del Napoli non verranno accontentate dalla Juventus che punta a prendere Fernando Llorente a gratis ma gli azzurri non hanno intenzione di liberarlo. Alla luce delle risposte del Napoli non penso che ci saranno affari tra De Laurentiis ed Agnelli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Il Napoli ha un interesse importante per il veronese Zaccagni

Calciomercato – L’Atletico Madrid interrompe i contatti per Milik

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: mareggiate e pioggia, allagamenti a Fiumicino