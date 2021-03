Recupero Osimhen, il rientro è più vicino del previsto

Repubblica elabora un resoconto sulla situazione attuale di Osimhen.

Osimhen ha un solo obiettivo: ritornare al massimo della forma per rimettere piede in campo.

Victor Osimhen freme per ritornare in campo, l’ultima sua presenza risale alla trasferta con l’Atalanta. Il protocollo, però, è rigoroso, difatti la priorità sarà quella di accertarsi che non vi siano stati danni alla testa, monitorando la situazione giorno per giorno.

Per Osimhen non è prevista alcuna convocazione per la sfida contro il Sassuolo; tuttavia potrebbe tornare a disposizione per la gara con il Bologna. Il destino del nigeriano dipenderà totalmente dall’ok dello staff medico.

Inoltre Osimhen freme, il suo intento è quello di ritornare a fare gol e mettere la sua firma in questa seconda parte di campionato.

