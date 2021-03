Venerato su Sassuolo-Napoli: “Meret favorito su Ospina, scelto il 4-3-3”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha ipotizzato la probabile formazione del Napoli per la sfida contro il Sassuolo.

Il giornalista Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’argomento sulla quale Venerato si è soffermato è stato il match tra Sassuolo e Napoli, in programma nella giornata di oggi. Il giornalista ha ipotizzato quale potrebbe essere la formazione scelta da Gennaro Gattuso.

“Gattuso sceglierà di partire con il 4-3-3. Meret è ancora preferito ad Ospina, in difesa scenderanno in campo Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic ed a sinistra Hysaj. Il centrocampo sarà formato da Demme, Fabiàn e Zielinski, mentre in fase di attacco ci sarà il tridente Politano, Insigne e Mertens.”

