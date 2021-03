UFFICIALE – Juventus-Napoli: stabilita la data del recupero

La Lega Serie A comunica che il recupero di Juventus-Napoli verrà disputato il prossimo 17 marzo.

La partita tra Juventus e Napoli sarà recuperata mercoledì 17 marzo alle ore 18:45. Ad annunciare la notizia è stata la Lega Serie A tramite un comunicato ufficiale.

A seguire il comunicato della Lega:

“Si comunica che la gara di Serie A Tim Juventus – Napoli, valevole per la 3a giornata di andata e non disputata in data 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 18.45“.

