Napoli: Osimhen quasi pronto per il ritorno, con il Bologna potrebbe giocare

Secondo Repubblica, Victor Osimhen sarebbe prossimo al ritorno in campo: l’attaccante del Napoli potrebbe giocare domenica contro il Bologna.

Victor Osimhen si prepara per tornare in campo. L’attaccante nigeriano è stato costretto a diversi periodi di stop, prima a causa della positività al Coronavirus, poi per un infortunio alla spalla durante una partita con la propria Nazionale, infine per un trauma cranico rimediato durante la partita contro l’Atalanta.

Nonostante questi numerosi imprevisti l’attaccante del Napoli è quasi pronto a tornare in campo e l’edizione odierna di Repubblica riporta che potrebbe tornare domenica prossima, quando allo Stadio Maradona il Napoli affronterà il Bologna.

Ecco quanto si legge:

“Osimhen è già nella seconda fase e aspetta il via libera per offrire il suo contributo. Il suo agente è stato categorico l’altro giorno: «Vuole conquistare la Champions League con il Napoli. Non vede l’ora di giocare». Oggi resterà ancora fermo: non è stato convocato per la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Proseguirà la sua tabella personalizzata in attesa del semaforo verde per gli allenamenti di gruppo. Potrebbe arrivare venerdì dopo ulteriori esami. Nel mirino c’è il match di domenica al Maradona contro il Bologna. Osimhen vorrebbe esserci e magari interrompere il suo digiuno. L’obiettivo è lasciare il segno nella seconda parte della stagione. C’è ancora una storia tutta da scrivere e Osimhen spera ancora nel lieto fine.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Primavera 2: La classifica marcatori aggiornata dopo l’undicesima giornata

Napoli, contro il Sassuolo Demme in campo e Manolas in panchina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Etna: intensa nube , ‘piove’ cenere lavica a Catania