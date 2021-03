Napoli, contro il Sassuolo Demme in campo e Manolas in panchina

L’edizione odierna di Tuttosport riporta che Demme potrebbe essere titolare nella sfida tra Sassuolo e Napoli, Manolas dovrebbe invece partire dalla panchina.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium; la gara è in programma oggi alle 18:30 e Tuttosport anticipa qualcosa sulle scelte di Gennaro Gattuso. Secondo il quotidiano, il centrocampista Diego Demme sarà titolare, mentre Kostas Manolas probabilmente partirà dalla panchina in attesa del suo totale recupero. Un’altra notizia riguarda Bakayoko: è probabile che Gattuso faccia riposare l’ivoriano.

Dal quotidiano si legge:

“La squadra di Gattuso sta recuperando l’emergenza e oggi al Mapei Stadium, impianto al quale è legato l’amaro ricordo della Supercoppa persa lo scorso 20 gennaio con la Juventus, si rivedranno sia Demme sia Manolas. Il difensore inizierà dalla panchina, mentre il centrocampista dovrebbe essere schierato dal via al posto di Bakayoko. Un po’ per far respirare l’ex Chelsea, ma anche perché col Sassuolo della gente rapida, serve un piccoletto sveglio e reattivo in mezzo al campo.”

