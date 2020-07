Ufficiale, gli ottavi di Europa League si giocheranno in Germania

Europa League, gara unica in Germania

LaUEFA, attraverso un comunicato, ha ufficializzato la decisione di giocare gli ottavi di Europa League in gara unica. Scelta anche la sede, che sarà la Germania. Ecco quanto riportato:

In linea con il principio di equità sportiva e alla luce delle attuali condizioni (tutte le squadre che devono giocare il ritorno degli ottavi in casa stanno giocando le ultime partite di campionato nel proprio stadio e le squadre ospiti possono viaggiare senza limitazioni), il Comitato esecutivo UEFA ha deciso che le restanti gare di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League e UEFA Europa League saranno giocate nello stadio della squadra di casa.

Come già comunicato a giugno, le sfide FC Internazionale Milano-Getafe CF e Sevilla FC-AS Roma (per cui erano stati posticipate anche le gare di andata) si giocheranno in gara unica in Germania.

La UEFA continuerà a monitorare la situazione e si riserva il diritto di ricollocare tali partite nella città che ospiterà la fase finale della rispettiva competizione in caso di nuovi eventi che non consentano di giocare una o più partite nella sede originaria.

I calendari degli incontri saranno comunicati domani dopo i sorteggi presso la sede UEFA di Nyon”.

