Real Madrid, Jovic adesso è sul mercato. Il Napoli ci pensa

Il Real Madrid scarica Jovic

Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid ha deciso di mettere Luka Jovic sul mercato. L’attaccante croato costato 60 milioni lo scorso anno, non ha convinto nella sua avventura madrilena ed è quindi stato inserito nella lista dei partenti. Il Napoli in passato aveva sondato l’attaccante ex Eintracht, ma il Real non era disposto a cederlo in quanto rientrava ancora nel progetto tattico di Zidane. Oggi il discorso è cambiato, con la dirigenza delle merengues che sarebbe disposta a trattare il trasferimento del croato. Il club azzurro potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane, nel caso in cui si complichi la pista che porta a Victor Osimhen del Lille.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marsilio, Pres. Reg. Abruzzo: “Date del ritiro? Dipende tutto dalla Champions”

Auriemma: “Osimhen preferiva la Premier, ecco cosa frena la sua decisione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chi è Adara Molinero, la modella ex di Gianmarco Onestini che ha parlato del suo pene piccolo