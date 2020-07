Ufficiale, Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou a porte chiuse

Barcellona-Napoli a porte chiuse

Attraverso il sito ufficiale, il Napoli ha ufficializzato la decisione di giocare la gara tra Barcellona e Napoli al Camp Nou a porte chiuse. Ecco quabto riportato:

“Il Comitato Esecutivo dell’Uefa ha confermato che Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà al Camp Nou il 7 o l’8 agosto. Il sorteggio per stabilire la data verrà effettuato domani a mezzogiorno a Nyon.

Il match si disputerà a porte chiuse. L’andata terminò col risultato di 1-1 al San Paolo.

La fase finale della Champions, successivamente, si giocherà in Portogallo con una formula ad eliminazione diretta in gare singole sia per i quarti che per le semifinali sui campi di Lisbona.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, gli ottavi di Europa League si giocheranno in Germania

Real Madrid, Jovic adesso è sul mercato. Il Napoli ci pensa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: è il tso la soluzione giusta contro gli incoscienti?