Toronto-Insigne, super offerta dal Canada: il capitano è tentato

Super offerta dal Canada per Lorenzo Insigne: il Toronto punta gli occhi sul capitano del Napoli. Al 75% accetterà.

Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, sul quotidiano canadese Toronto Sun, Lorenzo Insigne starebbe seriamente valutando l’idea di spostarsi nella Major League Soccer americana: “La fonte con cui ho parlato mi dice che al 75% Insigne accetterà l’offerta da record del Toronto”.

Tuttavia aggiunge che l’esterno del Napoli avrebbe anche altre offerte appetitose in Europa e che preferirebbe restare in Italia, ma le proposte finora avanzate non sarebbero all’altezza di quella del club canadese. Inoltre pare che, pur di avere il capitano azzurro, la società avrebbe messo sul tavolo una cifra estremamente superiore a quella già proposta a Sebastian Giovinco.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Il Napoli ha un accordo con Mandava, possibile arrivo in anticipo”

Spalletti su Osimehn: “I tempi possono accorciarsi, vedremo che riposte darà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marina La Rosa racconta la fine del matrimonio: “Ho attraversato l’inferno, pesavo 47 chili”