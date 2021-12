Cagni: “Napoli attento! Troppi infortuni che potrebbero pesare”

Gigi Cagni su Napoli-Empoli: “Il Napoli dovrà stare attento, hanno tante defezioni che potrebbero pesare”.

Gigi Cagni, intervistato a ‘1 Football Club’ in onda su 1 Station Radio, ha espresso la sua opinione in merito al match di domenica tra Napoli-Empoli: “Empoli? Vanno fatti i complimenti a Corsi per come ha gestito la società negli ultimi vent’anni. Lui è bravissimo anche a non dare pressioni ai suoi calciatori, ed è per questo che riescono spesso a fare bene. Nonostante sia una neopromossa in Serie A, dobbiamo ricordare che fanno A e B da decenni, quindi sono una squadra matura. Infine, sono bravissimi con lo scouting, unica chance di incassare per una società che si autofinanzia. Il Napoli, domenica, dovrà stare attento: non ci sono paragoni fra le due compagini, ma gli azzurri hanno tante defezioni che potrebbero pesare”.

