Bargiggia: “Il Napoli ha un fattore pazzesco nella propria squadra”

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di 1 Station Radio.

Paolo Bargiggia ha parlato della situazione attuale del Napoli, in particolare dell’organico che ha costruito Luciano Spalletti.

“Ha un fattore pazzesco, è così determinante che anche l’anno scorso, nono stante i tanti infortuni, ha fatto più gol di tanti attaccanti in Serie A. Sto parlando ovviamente di Victor Osimhen. È fondamentale per la squadra azzurra. Riguardo il Gallo Belotti, va in scadenza questa estate, mentre il viola Vlahovic nel 2023, dunque si tratta di due situazioni diverse. Cairo, con le sue dichiarazioni, ha voluto portare i tifosi dalla sua parte. Ma lo sbaglio più grande di Cairo è stato quando ha rinnovato Belotti. Ha fatto il fenomeno con una clausola da cento milioni. Ora invece se gliene dessero dieci a gennaio sarebbe già tanto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Torino-Napoli, non solo Belotti: un altro attaccante pronto a tornare

Alvino: “Stanno facendo di tutto per destabilizzare il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati 80