Torino-Napoli, non solo Belotti: un altro attaccante pronto a tornare

Andrea Belotti non sarà l’unico attaccante del Torino a tornare in campo in occasione della gara contro il Napoli.

Andrea Juric prepara la formazione granata ideale, con l’obiettivo di battere il Napoli. Andrea Belotti sta pian piano recuperando, dunque potrebbe essere presente in campo. Non solo: c’è un altro attaccante che potrebbe tornare proprio in questa occasione, stiamo parlando di Simone Zaza.

Ecco cosa riporta La Stampa a tal proposito:

“Alla ripresa del campionato i granata avranno due carte in più da giocare per ridimensionare il grande allarme che da settimane suona in un reparto offensivo ridotto al minimo, il vero problema dell’ultima frenata del Toro. Ora il peggio è passato e, per una volta, il rientro del Gallo sommato a quello dell’ex del Valencia arriva al momento giusto, visto che Sanabria è impegnato con la sua nazionale e tornerà solo alla vigilia della sfida contro il Napoli capolista in programma domenica prossima.”

