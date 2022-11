DAZN – Pioli: “Otto punti sono tanti, complimenti al Napoli, dobbiamo fare di più”.

Stefano Pioli, al termine del match contro la Cremonese, ha commentato la distanza di punti che li separa dal Napoli di Spalletti:

Sugli otto punti di distanza dal Napoli: “Otto punti sono tanti, questa classifica non ci deve piacere, abbiamo la possibilità domenica per tornare a vincere. Dopo la sosta mettere a posto le cose e alla ripresa il campionato resta ancora lungo. Complimenti al Napoli, ma noi possiamo fare qualcosa in più”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Empoli, polemica per il rigore concesso agli azzurri

Napoli-Empoli, Spalletti: “Strada per lo Scudetto ancora lunga”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoto: forti scosse nelle Marche, la più forte di 5.7. Treni fermi ad Ancona