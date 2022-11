Corriere dello Sport – Penalty “alla Pairetto”, è insufficiente: assegna un rigore dubbio.

Il quotidiano torna a parlare del rigore dubbio assegnato al Napoli da Luca Pairetto. Napoli–Empoli fa discutere, e l’arbitro in questione per i quotidiani non arriva alla sufficienza: “è insufficiente dal punto di vista tecnico e disciplinare”. I dubbi sull’assegnazione del rigore a favore dei campani riguarda il contatto tra Osimhen e Marin, che esiste, e pregiudica la possibilità dell’intervento del VAR Fabbri, ma ciò che scaturisce la discussione è la decisione di punire l’azione. Il giornale lo definisce proprio un penalty “alla Pairetto”, al quale viene assegnato 5,5 in pagella.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Empoli, polemica per il rigore concesso agli azzurri

Napoli-Empoli, Spalletti: “Strada per lo Scudetto ancora lunga”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoto: forti scosse nelle Marche, la più forte di 5.7. Treni fermi ad Ancona