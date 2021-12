Spalletti su Osimehn: “I tempi possono accorciarsi, vedremo che riposte darà”

Spalletti fiducioso sul rientro di Osimhen

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi a Castel Volturno, ha parlato anche di Victor Osimhen e del suo rientro in squadra. Ecco quanto dichiarato:

“Giorno dopo giorno lo solleciteremo e vedremo che risposte darà. In base a come reagisce si vedranno i tempi di recupero. Conoscendo l’elemento, siamo molto fiduciosi per un recupero il prima possibile. Andrà tutelata la situazione, ma da un punto di vista di disponibilità del calciatore per accorciare un po’ verrà fatto tutto il possibile“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Leicester, Rrahmani: “Con Spalletti gioco di più, ma si può sempre migliorare”

Napoli, Spalletti: “Manolas verrà in panchina domani, serve concetrazione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: mea culpa Johnson ai Comuni per video su party Natale